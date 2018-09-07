Премьер Армении заявил, что стремится к укреплению отношений с РФ

Армения рассчитывает повысить эффективность двусторонних отношений с Россией и в "атмосфере союзничества" обсудить взаимодействие в рамках ОДКБ, заявил в пятницу глава армянского правительства Никол Пашинян.
"Отношения с Россией имеют особое место и значение. Надеемся существенно повысить эффективность этих отношений. Наши отношения должны быть на более высоком уровне, быть более стратегическими, более партнерскими и братскими", - сказал Н.Пашинян в интервью программе "Зинуж" ("Военная сила)" министерства обороны республики.
Вместе с тем премьер-министр Армении заявил о важности для Еревана взаимодействия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.
Н.Пашинян отметил, что после первой встречи с руководителями стран ОДКБ "для меня стало очевидным, что этот вопрос возникает и у них".
Премьер-министр видит необходимость в том, чтобы "зафиксировать существование проблемы, и спокойно, в атмосфере и логике союзничества обсудить все вопросы, чтобы мы знали, какие обязательства имеет ОДКБ по отношению к Армении и какие обязательства имеет Армения по отношению к ОДКБ и странам-членам".
В субботу, 8 сентября, Н.Пашинян посетит Москву, где пройдет его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Планируется обсудить ключевые вопросы развития российско-армянских союзнических отношений, а также сотрудничества в интеграционных объединениях на евразийском пространстве", - сообщила ранее пресс-служба Кремля.
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