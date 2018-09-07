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Регион 07.09.2018 13:14

Премьер Армении заявил, что стремится к укреплению отношений с РФ

Армения рассчитывает повысить эффективность двусторонних отношений с Россией и в "атмосфере союзничества" обсудить взаимодействие в рамках ОДКБ, заявил в пятницу глава армянского правительства Никол Пашинян.

"Отношения с Россией имеют особое место и значение. Надеемся существенно повысить эффективность этих отношений. Наши отношения должны быть на более высоком уровне, быть более стратегическими, более партнерскими и братскими", - сказал Н.Пашинян в интервью программе "Зинуж" ("Военная сила)" министерства обороны республики.

Вместе с тем премьер-министр Армении заявил о важности для Еревана взаимодействия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

Н.Пашинян отметил, что после первой встречи с руководителями стран ОДКБ "для меня стало очевидным, что этот вопрос возникает и у них".

Премьер-министр видит необходимость в том, чтобы "зафиксировать существование проблемы, и спокойно, в атмосфере и логике союзничества обсудить все вопросы, чтобы мы знали, какие обязательства имеет ОДКБ по отношению к Армении и какие обязательства имеет Армения по отношению к ОДКБ и странам-членам".

В субботу, 8 сентября, Н.Пашинян посетит Москву, где пройдет его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Планируется обсудить ключевые вопросы развития российско-армянских союзнических отношений, а также сотрудничества в интеграционных объединениях на евразийском пространстве", - сообщила ранее пресс-служба Кремля.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]