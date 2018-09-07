Глава германской спецслужбы сомневается в достоверности видео с уличных акций в Хемнице

Президент Федеральной службы защиты конституции Германии Ханс-Георг Маасен заявил, что не доверяет сообщениям СМИ о беспорядках в Хемнице, пишет в пятницу газета "Бильд".
"Я разделяю скептицизм насчет сообщений СМИ о том, что правые экстремисты осуществляли "охоту" на людей (мигрантов - ИФ) в Хемнице", - сказал Х.-Г.Маасен, имея в виду видеоролики, которые были распространены после беспорядков в этом саксонском городе.
"Национальная разведка Германии не располагает информацией о подобной "охоте", - подчеркнул он.
По словам Х.-Г.Маасена, "есть очень веские причины думать, что видео сделано для намеренной дезинформации, чтобы отвлечь внимание общественности от убийств в Хемнице".
В конце августа в саксонском городе Хемниц прошли две согласованные уличные акции - представителей "левых" и правого движения Pro Chemnitz, по данным полиции в них приняли участие около 7,5 тысяч человек. Демонстрации переросли в беспорядки, пострадали 20 человек, в том числе два сотрудника полиции.
Поводом для демонстраций стало убийство 35-летнего гражданина Германии, по делу об убийстве задержан гражданин Сирии 23 лет и гражданин Ирака 22 лет.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее заявляла, что германские власти "видели видеозаписи с "охотой" на людей, с собраниями группировок, с ненавистью на улицах", что не соответствует нормам правового государства.
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