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Регион 07.09.2018 14:15

Армянский премьер в ходе визита во Францию проведет переговоры с Макроном - диаспора

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Францию 14 сентября.

Сопредседатель координационного совета армянских организаций Франции Мурад Папазян сообщил армянскому государственному информагентству "Арменпресс", что в рамках визита Н.Пашинян встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Премьер Армении также встретится с представителями армянской диаспоры.

В пресс-службе правительства сообщают, что о визитах премьера информация предоставляется в установленном порядке.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ФРАНЦИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]