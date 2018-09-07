Армянский премьер в ходе визита во Францию проведет переговоры с Макроном - диаспора

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Францию 14 сентября.

Сопредседатель координационного совета армянских организаций Франции Мурад Папазян сообщил армянскому государственному информагентству "Арменпресс", что в рамках визита Н.Пашинян встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Премьер Армении также встретится с представителями армянской диаспоры.

В пресс-службе правительства сообщают, что о визитах премьера информация предоставляется в установленном порядке.