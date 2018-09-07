Президент РФ Владимир Путин прибыл в Тегеран для участия в саммите РФ - Иран - Турция.

Планируется, что после прилета перед саммитом В.Путин пообщается со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

После состоится церемония фотографирования лидеров трёх стран, вслед за чем начнётся сам саммит, а затем пройдёт пресс-конференция.

Вечером в пятницу глава российского государства побеседует с верховным руководителем Ирана Али Хаменеи и президентом республики Хасаном Рухани.