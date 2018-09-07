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Регион 07.09.2018 13:21

Путин прибыл в Тегеран для участия в саммите РФ - Иран - Турция

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Тегеран для участия в саммите РФ - Иран - Турция.

Планируется, что после прилета перед саммитом В.Путин пообщается со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

После состоится церемония фотографирования лидеров трёх стран, вслед за чем начнётся сам саммит, а затем пройдёт пресс-конференция.

Вечером в пятницу глава российского государства побеседует с верховным руководителем Ирана Али Хаменеи и президентом республики Хасаном Рухани.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИРАН, ПРИБЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]