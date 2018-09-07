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Регион 07.09.2018 16:12

Президент Армении рассчитывает, что встреча Пашиняна и Путина пройдет в дружественной атмосфере

Президент Армении Армен Саркисян ожидает, что встреча президента России Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна в субботу пройдет в дружественной атмосфере.

"Любая встреча с руководителем большой страны для руководства Армении очень существенна и важна. Особенно, с президентом России. Не думаю, что общественность должна иметь определенные ожидания от каждой встречи, поскольку с Россией у нас многовековые отношения, и они продолжаются. Не стоит иметь драматические ожидания. Я уверен, что встреча пройдет в очень хорошей и дружественной атмосфере. Уверен, что эти встречи продолжатся", - сказал А.Саркисян журналистам в пятницу.

На вопрос о нынешней ситуации в российско-армянских отношениях президент Армении сказал: "В армяно-российских отношениях долгосрочной, глубокой напряженности я не вижу, не ожидаю, и не думаю, что такое когда-либо будет иметь место".

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ПРЕМЬЕР, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]