Президент Армении рассчитывает, что встреча Пашиняна и Путина пройдет в дружественной атмосфере

Президент Армении Армен Саркисян ожидает, что встреча президента России Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна в субботу пройдет в дружественной атмосфере.

"Любая встреча с руководителем большой страны для руководства Армении очень существенна и важна. Особенно, с президентом России. Не думаю, что общественность должна иметь определенные ожидания от каждой встречи, поскольку с Россией у нас многовековые отношения, и они продолжаются. Не стоит иметь драматические ожидания. Я уверен, что встреча пройдет в очень хорошей и дружественной атмосфере. Уверен, что эти встречи продолжатся", - сказал А.Саркисян журналистам в пятницу.

На вопрос о нынешней ситуации в российско-армянских отношениях президент Армении сказал: "В армяно-российских отношениях долгосрочной, глубокой напряженности я не вижу, не ожидаю, и не думаю, что такое когда-либо будет иметь место".