Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.977 RUR   0.0245 GBR   2.1984 TRY   0.2578

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.72 Brent   77.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 38° Завтра 21° 29° 9 Сен 20° 28° 10 Сен 19° 30°

Дальнее зарубежье 07.09.2018 16:43

Россия на прошлой неделе дважды предупреждала США об ударах в том районе Сирии, где размещены американские военные - ТВ

Россия на прошлой неделе два раза связывалась с американской стороной, чтобы предупредить об ударах российских и сирийских сил в том районе, где имелись "десятки" военных США, сообщает американский телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на неназванных представителей Пентагона.

Как отмечает телеканал, такая информация вызвала беспокойство у американского командования, поскольку силы США могли пострадать в случае российских ударов. При этом несколько источников указали Си-Эн-Эн, что первым делом, речь идет об американской военной базе в районе сирийского города Эт-Танфа.

Источники не уточнили, каким образом российская сторона проинформировала американскую о своих намерениях.

"Само собой разумеется, мы советовали им (россиянам - ИФ) держаться на достаточном расстоянии от Эт-Танфа", - заявил один из источников телеканалу.

"Соединенные Штаты не намерены сражаться с правительством Сирии или какими-либо группами, которые могут оказывать ему поддержку. Но в случае атаки Соединенные Штаты без колебаний используют всю необходимую и соответствующую силу для защиты США, коалиции и сил партнеров", - отметил он.

Однако источники не стали говорить о том, какие именно военные средства могут быть задействованы для защиты американских войск, добавляет Си-Эн-Эн.

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили: пленённые близ Эт-Танфа боевики рассказали, что американцы готовили их и поставляли им оружие.

По данным российских военных, боевики рассказали, что они из бандформирования "Восточные львы", насчитывающего около 500 человек - их лагерь подготовки находится в районе Эт-Танфа рядом с американской военной базой.

Как удалось установить, "в задачу боевиков входило провести серию терактов в районе Пальмиры и обеспечить проход главных сил численностью около 300 боевиков для захвата города в течение ближайшей недели".

"Показания пленных террористов еще раз подтверждают, что в 55-километровой зоне вокруг населенного пункта Эт-Танфа, оккупированной США, находятся базы по подготовке боевиков, обучение которых осуществляют, в частности, и американские инструкторы для дестабилизации обстановки на территории Сирии", - заявили в Минобороны.

Там напомнили, что рядом с базой боевиков расположен крупнейший лагерь беженцев Рукбан. В нем находятся более 60 тыс. женщин и детей из Ракки и Дейр-эз-Зора.

"Беженцы Рукбана сегодня являются по сути заложниками, а точнее "живым щитом" для боевиков", - заявили в Центре примирения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]