Россия на прошлой неделе дважды предупреждала США об ударах в том районе Сирии, где размещены американские военные - ТВ

Россия на прошлой неделе два раза связывалась с американской стороной, чтобы предупредить об ударах российских и сирийских сил в том районе, где имелись "десятки" военных США, сообщает американский телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на неназванных представителей Пентагона.

Как отмечает телеканал, такая информация вызвала беспокойство у американского командования, поскольку силы США могли пострадать в случае российских ударов. При этом несколько источников указали Си-Эн-Эн, что первым делом, речь идет об американской военной базе в районе сирийского города Эт-Танфа.

Источники не уточнили, каким образом российская сторона проинформировала американскую о своих намерениях.

"Само собой разумеется, мы советовали им (россиянам - ИФ) держаться на достаточном расстоянии от Эт-Танфа", - заявил один из источников телеканалу.

"Соединенные Штаты не намерены сражаться с правительством Сирии или какими-либо группами, которые могут оказывать ему поддержку. Но в случае атаки Соединенные Штаты без колебаний используют всю необходимую и соответствующую силу для защиты США, коалиции и сил партнеров", - отметил он.

Однако источники не стали говорить о том, какие именно военные средства могут быть задействованы для защиты американских войск, добавляет Си-Эн-Эн.

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили: пленённые близ Эт-Танфа боевики рассказали, что американцы готовили их и поставляли им оружие.

По данным российских военных, боевики рассказали, что они из бандформирования "Восточные львы", насчитывающего около 500 человек - их лагерь подготовки находится в районе Эт-Танфа рядом с американской военной базой.

Как удалось установить, "в задачу боевиков входило провести серию терактов в районе Пальмиры и обеспечить проход главных сил численностью около 300 боевиков для захвата города в течение ближайшей недели".

"Показания пленных террористов еще раз подтверждают, что в 55-километровой зоне вокруг населенного пункта Эт-Танфа, оккупированной США, находятся базы по подготовке боевиков, обучение которых осуществляют, в частности, и американские инструкторы для дестабилизации обстановки на территории Сирии", - заявили в Минобороны.

Там напомнили, что рядом с базой боевиков расположен крупнейший лагерь беженцев Рукбан. В нем находятся более 60 тыс. женщин и детей из Ракки и Дейр-эз-Зора.

"Беженцы Рукбана сегодня являются по сути заложниками, а точнее "живым щитом" для боевиков", - заявили в Центре примирения.