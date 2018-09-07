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Это интересно 07.09.2018 14:05

В Венеции определились фильмы-фавориты основного конкурса в борьбе за "Золотого льва" фестиваля

Кинокритики и публика в Венеции назвали лучшие ,по их мнению, фильмы 75-го Венецианского кинофестиваля - ими стали "Рома", "Братья Систерс" и "Работа без автора".

Как передаёт корреспондент "Интерфакса", это следует, в частности, из итоговых рейтингов журнала "Ciak", опубликованных в пятницу.

Согласно рейтингу кинокритиков, наивысшей оценки заслуживает картина "Рома" Альфонсо Куарона (4,2 балла). Черно-белая лента рассказывает о непростой жизни семьи среднего класса в Мехико 1970-х годах.

На втором месте расположились сразу три картины: "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса об интригах при дворе королевы Анны в Великобритании XVIII века, лента Оливье Ассайяса "Двойные жизни" и вестерн Жака Одиара "Братья Систерс" о братьях-охотниках за головами, которые по заданию таинственного Командора должны найти золотоискателя-авантюриста. Каждая из картин заработала по 3,8 балла.

Тройку лидеров замыкает "Человек на Луне" Дэмиена Шазелла с Райаном Гослингом в главной роли. Фильм является байопиком про американского астронавта НАСА Нила Армстронга и рассказывает о космической гонке, первом полёте на Луну, а также о том, какой ценой астронавту дался маленький шаг, ставший огромным скачком для всего человечества.

В то же время публика на венецианской Мостре распределила своих фаворитов следующий образом. Первое место - у немецкой картины "Работа без автора" Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка (4,7 балла). За ней следует вестерн "Братья Систерс" (4,2 балла), а на третьем месте оказались "Рома" и ещё один вестерн - картина братьев Коэнов "Баллада Бастера Скрагса" (3,9 баллов у каждого фильма).

75-й Венецианский кинофестиваль продлится до 8 сентября. Жюри основного конкурса возглавил мексиканский режиссер Гильермо дель Торо. В основном конкурсе представлен 21 фильм.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ВЕНЕЦИЯ, ФИЛЬМЫ, РЕЙТИНГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]