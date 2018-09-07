Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ предупредил о демонстрации противников независимости автономного сообщества Каталония в Испании, которая пройдет в Барселоне 9 сентября.

"В Барселоне 9 сентября пройдет демонстрация противников независимости Каталонии. Она начнется в 12.00 по местному времени, маршрут будет пролегать от Avenida del Paralelo до Plaza de Espana. Возможно перекрытие дорог. Туристам рекомендуется соблюдать повышенные меры безопасности", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ.

Парламент Каталонии провозгласил независимость региона от Испании 27 октября 2017 года. В Мадриде решение сочли незаконным, после чего было объявлено о роспуске правительства автономии и введении прямого управления.

Автономия Каталонии была восстановлена в начале июня 2018 года, однако по итогам выборов местный парламент остался за сторонниками независимости региона.

В августе новый глава Каталонии Хоаким Торра выступил с идеей создания республики, его уже поддержал кабинет министров и парламент автономного сообщества.