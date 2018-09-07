Турция разработала план по разоружению и выводу боевиков из Идлиба - СМИ

Власти Турции для того, чтобы избежать кровопролития в сирийской провинции Идлиб при проведении там операции сирийских правительственных сил, составили план по разоружению и выводу боевиков оттуда, сообщает в пятницу турецкое издание "Сабах".

В соответствии с планом, 12 вооруженных группировок, включая признанную в Турции террористической "Хайят Тахрир аш-Шам" , передадут оружие коалиции повстанцев, поддерживаемых Анкарой . Затем боевикам предложат безопасный проход, под надзором умеренной оппозиции, за пределы провинции - в "буферную зону".

Однако не уточняется, куда именно выведут боевиков из Идлиба.

При этом иностранным боевикам разрешат вернуться домой, отмечает "Сабах".

Те боевики, кто откажется сложить оружие и эвакуироваться, будут считаться законными целями.

Кроме того, турецкий план предполагает обеспечение безопасности российской военной авиабазы "Хмеймим" в провинции Латакия.

Также по плану Турция будет позднее тренировать силы повстанцев в целях безопасности Идлиба.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин прибыл в Тегеран, где на саммите вместе со своими коллегами из Ирана и Турции Хасаном Рухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудит вопросы урегулирования в Сирии.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, ожидается, что лидеры "уделят большое внимание ситуации в зоне деэскалации в Идлибе". Там, напомнил Ю.Ушаков, "сосредоточены остатки террористов из "Исламского государства" и особенно из "Джабхат ан-Нусры".

"В последнее время боевики там активизировались, (осуществляются) многочисленные обстрелы, атаки беспилотников с самодельными взрывными устройствами, в том числе в отношении российской базы", - сказал Ю.Ушаков.

Кроме того, добавил он, лидеры обсудят ситуацию "с подготовкой различных провокаций по инсценировке применения Дамаском химического оружия".