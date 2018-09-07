В силовых ведомствах Эстонии опровергли распространенную в СМИ версию задержания военных по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Государственная прокуратура и полиция безопасности Эстонии опровергли газетную публикацию об обстоятельствах задержания майора Сил обороны Дениса Метсаваса по подозрению в шпионаже в пользу России.
Согласно распространенному в пятницу пресс-релизу прокуратуры и полиции безопасности, авторы статьи в газете Postimees, ссылающиеся на анонимные источники, ошибаются как в обстоятельствах задержания, так и описании деятельности полиции безопасности и Д.Метсаваса до задержания.
Кроме того, в пресс-релизе говорится, что не соответствует истине и описание деятельности отца Д.Метсаваса Петра Волина, также подозреваемого в госизмене.
Ведомства заявили, что в интересах следствия не могут дать более подробный комментарий, обещав предоставить дополнительную информацию, как только это будет возможно и обоснованно.
4 сентября Харьюский (Harju) уездный суд дал санкцию на арест Д.Метсаваса и его отца П.Волина за государственную измену. Последнего подозревают в том, что он содействовал незаконной деятельности сына. По данным государственной прокуратуры Эстонии, Д.Метсавас работал на главное разведывательное управление Минобороны РФ последние пять лет.
Д.Метсавас и П.Волин - граждане Эстонии, русские по национальности, получили гражданство в 1990-е годы в порядке натурализации. Отец Д.Матсаваса в настоящее время пенсионер, ранее работал в службе исполнения наказаний Эстонии. В советские годы работал в погранслужбе КГБ СССР.
В пятницу газета Postimees опубликовала статью, в которой утверждалось, что Д.Метсавас был задержан при попытке выемки содержимого некого "почтового ящика" на пустыре близ своего дома в пригороде Таллина Виимси (Viimsi). Спецслужбы Эстонии подозревали, что в главном штабе Сил обороны работает "крот" и Д.Метсавас был задержан прямо на пустыре у места закладки добытых секретных материалов.
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