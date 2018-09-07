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Дальнее зарубежье 07.09.2018 17:16

В силовых ведомствах Эстонии опровергли распространенную в СМИ версию задержания военных по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Государственная прокуратура и полиция безопасности Эстонии опровергли газетную публикацию об обстоятельствах задержания майора Сил обороны Дениса Метсаваса по подозрению в шпионаже в пользу России.

Согласно распространенному в пятницу пресс-релизу прокуратуры и полиции безопасности, авторы статьи в газете Postimees, ссылающиеся на анонимные источники, ошибаются как в обстоятельствах задержания, так и описании деятельности полиции безопасности и Д.Метсаваса до задержания.

Кроме того, в пресс-релизе говорится, что не соответствует истине и описание деятельности отца Д.Метсаваса Петра Волина, также подозреваемого в госизмене.

Ведомства заявили, что в интересах следствия не могут дать более подробный комментарий, обещав предоставить дополнительную информацию, как только это будет возможно и обоснованно.

4 сентября Харьюский (Harju) уездный суд дал санкцию на арест Д.Метсаваса и его отца П.Волина за государственную измену. Последнего подозревают в том, что он содействовал незаконной деятельности сына. По данным государственной прокуратуры Эстонии, Д.Метсавас работал на главное разведывательное управление Минобороны РФ последние пять лет.

Д.Метсавас и П.Волин - граждане Эстонии, русские по национальности, получили гражданство в 1990-е годы в порядке натурализации. Отец Д.Матсаваса в настоящее время пенсионер, ранее работал в службе исполнения наказаний Эстонии. В советские годы работал в погранслужбе КГБ СССР.

В пятницу газета Postimees опубликовала статью, в которой утверждалось, что Д.Метсавас был задержан при попытке выемки содержимого некого "почтового ящика" на пустыре близ своего дома в пригороде Таллина Виимси (Viimsi). Спецслужбы Эстонии подозревали, что в главном штабе Сил обороны работает "крот" и Д.Метсавас был задержан прямо на пустыре у места закладки добытых секретных материалов.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ШПИОНЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ, ВЕРСИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]