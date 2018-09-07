Британская сторона проинформировала коллег по ОЗХО по инциденту в Солсбери

Посол Великобритании в Нидерландах Питер Уилсон, представляющий страну в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), провел брифинг для стран-членов организации, на котором, как утверждают в британском представительстве, привел доказательства причастности России к инциденту в Солсбери.
"Посол П.Уилсон представил ясные доказательства участия российского государства в использовании химического оружия в Солсбери, отметив, что безрассудное использование (этого оружия) ставило под угрозу жизни людей и напрямую нарушало Конвенцию о запрещении химического оружия", - говорится сообщении, размещенном в Твиттере представительства Великобритании в ОЗХО.
"П.Уилсон поблагодарил независимых экспертов ОЗХО за их анализ, результаты которого подтвердили британские выводы о том, что и в Солсебери, и в Эймсбери было использовано нервнопаралитическое вещество "Новичок", - отмечается в сообщении.
"Великобритания продолжит работать с партнерами над выработкой соглашения по предотвращению использования химического оружия, которое обсуждалось в ОЗХО в июня. Новым инцидентам, таким как в Солсбери, места нет", - заключает представительство Великобритании в ОЗХО.
5 сентября британская полиция назвала имена двух россиян - Александра Петрова и Руслана Боширова, которые обвиняются в заговоре с целью убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По мнению британских следователей, эти имена являются псевдонимами.
Бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.
В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила под контролем Организации по запрещению химоружия.
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