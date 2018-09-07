Обзор армянских СМИ

В центре внимания армянской прессы накануне были вопросы армяно-российских отношений, урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Например, российский политолог Станислав Тарасов в беседе с Tert.am заявил, что Никол Пашинян разрушает государственность Армении, и это вызывает очень большие беспокойства в Москве, тем более, что Армения – член ОДКБ и ЕАЭС. "И здесь вопрос в следующем – взаимоотношениями между Россией и Арменией прежде многое определялось в Закавказье, а сейчас это не так. И это также будет обсуждаться на встрече Путин-Пашинян. По нашим прогнозам, переговоры Путин-Пашинян 8 сентября будут очень жесткими. Почему? Потому, что Пашинян нарушил достигнутую договоренность, он балансирует на грани утери политического доверия властей РФ. Когда он в первый раз в Сочи встретился с Путиным, была просьба, что: «Вы – новые власти Армении, занимаетесь подготовкой программы правительства по выходу из кризиса, готовьте новые реформы и представьте нам, мы разберем и можем оказать вам содействие, сейчас не время сводить счеты с историей», но как только г-н Пашинян из Сочи прилетел в Армению, сразу же дал санкцию на арест Кочаряна. И дело здесь не в отношении к Кочаряну, дело в том, что бывший президент имеет неприкосновенность. И опять-таки нарушен процедурный вопрос, если они хотели Кочаряна «взять», то они должны были поменять Конституцию и только после этого выдвинуть обвинение в его отношении. И теперь товарищ Пашинян хочет создать впечатление, что, дескать, Москва вмешивается во внутренние дела Армении, защищает Кочаряна, Хачатурова. Это не так, это абсолютная фальсификация".

Продолжая тему армяно-российских отношений, газета «Жоховурд» пишет, что Пашиняном в результате проводимой им кадровой политики встала серьезная проблема: ряд ключевых чиновников по-прежнему остаются неприемлемыми для стратегического партнера Армении – России. «Речь идет о лицах, которые на протяжении многих лет были явно враждебно настроены по отношению к России, выступая с оскорбительными высказываниями в адрес властей этой страны, а сегодня они занимают высокие должности в Армении. В этом плане ключевыми лицами являются секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и начальник Службы государственного контроля республики Давид Санасарян. Как утверждают наши источники, российская сторона открытым текстом периодически давала понять, что присутствие таких лиц во властной элите Армении нежелательно для нее, и что это не исходит из интересов двух государств, поскольку по многим вопросам они не доверяют конкретным людям. Пресса уже писала о том, что российская сторона не доверяет Армену Григоряну многие документы военно-политического характера, боясь того, что они могут оказаться в руках американцев. Подобная проблема существует и по части Давида Санасаряна», - отмечает издание.

По оценкам аналитиков сайта ArmLur.am предстоящая встреча Пашиняна спрезидентом России Владимиром Путиным в Москве не будет легкой. «Примечателен тот факт, что визит премьер-министра Армении в Россию следует за состоявшейся неделю назад встречей с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как известно, на встрече 1 сентября Путин и Алиев обменялись мнениями об урегулировании карабахского конфликта. Предполагается, что эта тема будет затронута и на встрече Путин — Пашинян. Кажется, тема урегулирования нагорно-карабахского конфликта понемногу возвращается в повестку. Хотя пока что встреча Пашинян — Алиев не намечается, но очевидно, что в этом вопросе Россия не будет сидеть сложа руки и будет пытаться подталкивать процесс. Еще одним важным элементом встречи Путин — Пашинян, предполагается, будут внутриполитические проблемы, в частности дело «1 марта» и выдвижение обвинений в рамках него ряду должностных лиц, в том числе и бывшему президенту Роберту Кочаряну. И несмотря на то, что накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что все это — внутреннее дело Армении, тем не менее очевидно, что они не очень довольны происходящим. В этом контексте встреча Пашиняна и Путина будет не из легких», — подчеркивает сайт.