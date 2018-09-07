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Дальнее зарубежье 07.09.2018 15:08

В Еврокомиссии не комментируют кандидатуры на пост ее будущего председателя

Еврокомиссия не будет комментировать планы главы европарламентской фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфреда Вебера выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя ЕК во время предстоящих в 2019 году европейских выборов, заявил официальный представитель исполнительной коллегии ЕС Александр Винтерштейн.

"Здесь вы не услышите комментариев по избирательной кампании", - сказал он на брифинге в Брюсселе в пятницу в ответ на вопрос о том, считает ли нынешний председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер М.Вебера хорошим кандидатом.

"Мы выполняем нашу работу. Нам предстоит еще много работы до конца нашего (Еврокомиссии данного состава - ИФ) мандата", - добавил пресс-секретарь.

По его словам, комментарии по избирательной кампании в ЕС - это скорее удел журналистов.

В европейских СМИ в последнее время обсуждаются претензии председателя крупнейшей фракции Европарламента - ЕНП (христианские демократы) немца М.Вебера на избрание главой Еврокомиссии. Комментаторы обращают внимание на отсутствие у него опыта работы на высоких государственных постах.

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Тэги: ЕС, ЕВРОКОМИССИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, КАНДИДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]