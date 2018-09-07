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АПК 07.09.2018 15:09

ЗСПТ за 7 месяцев заготовила продукции АПК на 62 млн манатов, экспортировала товаров на 4 млн манатов

ОАО «Заготовка и снабжение продовольственными товарами» (ЗСПТ) в январе-июле 2018 года организовала экспорт азербайджанской продукции АПК на сумму более 4,1 млн манатов, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

«В отчетном периоде общество осуществило экспорт 3,088 тыс. тонн продукции на сумму 4 млн 187 тыс. манатов. Экспортированная продукция реализована на российских рынках. В экспорте доминировали плодоовощная продукция», - отметили в ЗСПТ.

В целом, в течение 7 месяцев 2018 года обществом осуществлена заготовка 26,355 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции на сумму 62 млн 285 тыс. манатов.

"Среди заготовленной продукции преобладали молоко и молочные продукты - 18 млн 195 тыс. манатов, мясные продукты - 17 млн. 959 тыс. манатов, мука и мучные продукты - 5 млн 944 тыс. манатов, продукция овощеводства - 5 млн 710 тыс. манатов", - подчеркнули в обществе.

ОАО "Заготовка и снабжение продовольственных товаров" создано в Азербайджане в соответствии с распоряжение президента Ильхама Алиева от 12 апреля 2016 года. Целями создания общества являются: стимулирование производства и переработки продукции АПК, обеспечение развития сельхозпроизводителей, повышение качества продтоваров, обеспечение эффективного использования бюджетных средств, создание условий для улучшения социального благосостояния населения в регионах, осуществление централизованных закупок продтоваров на основе госзаказов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЗСП, -АПК, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]