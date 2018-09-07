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Дальнее зарубежье 07.09.2018 15:33

Иран сохранит присутствие в САР на основе договоренностей с Дамаском - Рухани

Иран будет сохранять свое присутствие в Сирии, опираясь на соответствующие договоренности с Дамаском, заявил в пятницу президент Ирана Хасан Рухани.

"Иран присутствует в Сирии по просьбе законного правительства этой страны в целях борьбы с терроризмом. И вопрос нашего дальнейшего присутствия в Сирии будет решаться на основе этого принципа", - сказал Х.Рухани на саммите в "астанинском формате" в Тегеране.

Он отметил, что благодаря усилиям России, Иран и Турции "подготовлена почва для национального диалога в межсирийском формате".

"Вмешательство США в Сирию не соответствует ни одной норме международного права. Их присутствие усугубляет проблему и осложняет установление устойчивого мира в Сирии", - подчеркнул Х.Рухани.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, СИРИЯ, ПРИСУТСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]