Иран сохранит присутствие в САР на основе договоренностей с Дамаском - Рухани

Иран будет сохранять свое присутствие в Сирии, опираясь на соответствующие договоренности с Дамаском, заявил в пятницу президент Ирана Хасан Рухани.

"Иран присутствует в Сирии по просьбе законного правительства этой страны в целях борьбы с терроризмом. И вопрос нашего дальнейшего присутствия в Сирии будет решаться на основе этого принципа", - сказал Х.Рухани на саммите в "астанинском формате" в Тегеране.

Он отметил, что благодаря усилиям России, Иран и Турции "подготовлена почва для национального диалога в межсирийском формате".

"Вмешательство США в Сирию не соответствует ни одной норме международного права. Их присутствие усугубляет проблему и осложняет установление устойчивого мира в Сирии", - подчеркнул Х.Рухани.