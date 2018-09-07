Уничтожение террористов не гарантирует мир в Сирии - Рухани

Лишь военное решение проблемы террористов в Сирии не сможет гарантировать мир в этой стране, заявил президент Ирана Хасан Рухани.

"Мы все должны отдавать себе отчет в том, что лишь уничтожение террористов и военное превосходство над ними не может гарантировать стабильность и мир в будущем в Сирии и не только в этой стране", - сказал Х.Рухани на саммите в "астанинском формате" в Тегеране.

"Уважаемые президенты, мы до сих пор прошли очень сложный путь относительно сирийского урегулирования. Теперь мы понимаем, что не так близки к концу этого кризиса", - добавил он.

"Мы должны оказать содействие работе конституционного комитета по возращению беженцев и восстановлению Сирийской арабской республики", - заявил Х.Рухани.