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Дальнее зарубежье 07.09.2018 15:43

Уничтожение террористов не гарантирует мир в Сирии - Рухани

Лишь военное решение проблемы террористов в Сирии не сможет гарантировать мир в этой стране, заявил президент Ирана Хасан Рухани.

"Мы все должны отдавать себе отчет в том, что лишь уничтожение террористов и военное превосходство над ними не может гарантировать стабильность и мир в будущем в Сирии и не только в этой стране", - сказал Х.Рухани на саммите в "астанинском формате" в Тегеране.

"Уважаемые президенты, мы до сих пор прошли очень сложный путь относительно сирийского урегулирования. Теперь мы понимаем, что не так близки к концу этого кризиса", - добавил он.

"Мы должны оказать содействие работе конституционного комитета по возращению беженцев и восстановлению Сирийской арабской республики", - заявил Х.Рухани.

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Тэги: ИРАН, СИРИЯ, ТЕРРОРИСТЫ, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]