Рухани заявляет о безальтернативности сотрудничества с Дамаском в борьбе с терроризмом

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что сотрудничество с законным правительством Сирии в борьбе с терроризмом является единственно правильным путем и другие методы могут только обострить ситуацию.

"Мы прекрасно понимаем беспокойство региональных стран по поводу терроризма и сепаратизма. Мы считаем сотрудничество с законным правительством Сирии самым эффективным и устойчивым подходом, и глубоко убеждены, что другие подходы, как прямое вмешательство без координации с правительством Сирии, могут обострить ситуацию в этой стране", - сказал Х.Роухани в пятницу на саммите глав России, Турции и Ирана.