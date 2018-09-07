Пресс-релиз

Всемирная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант» состоится 13 апреля 2019 года. Дату проведения диктанта организаторы анонсировали незадолго до Международного дня грамотности, который все любители правописания и пунктуации отметят уже в эту субботу, 8 сентября.

«13 апреля 2019 года более 200 тысяч участников сядут за парты и добровольно напишут диктант. Для нас особенно важно показать, что писать грамотно — это модно, и помочь тем, кто желает подтянуть свои знания или вспомнить правила. Тотальный диктант — это праздник русского языка, возможность проверить себя и выявить пробелы в орфографии и пунктуации. Мы хотим, чтобы у каждого была возможность совершенствовать свои знания не только раз в году. Поэтому мы проводим очные курсы, онлайн-школу, а также создали онлайн-курс “Никогда не пиши «ни когда»”, к которому может присоединиться любой желающий», — рассказывает директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

Участниками онлайн-курса «Никогда не пиши “ни когда”» уже стали более 10 тысяч человек. На официальном сайте проекта totaldict.ru 8 сентября стартует третий поток, который поможет планомерно подготовиться к Тотальному диктанту. При поддержке фонда «Русский мир» была создана специальная программа: 28 тем, распределённых по четырём модулям, охватывают весь комплекс правил грамотного письма. В каждом уроке объясняется одно орфографическое или пунктуационное правило. Онлайн-курс будет доступен как на официальном сайте диктанта, так и на образовательной платформе Stepik.



Штаб всемирной акции активно готовится к новому, шестнадцатому диктанту. Совсем скоро начнётся сбор заявок от претендентов на звание «Столица Тотального диктанта», а в октябре-ноябре пройдет голосование на сайте проекта, где каждый желающий сможет отдать свой голос за любимый или понравившийся город. Именно туда поедет автор текста этого года, чьё имя станет известно уже осенью.

Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» проводится с 2004 года. В 2018 году Тотальный диктант написали участники из 76 стран и более 1000 населённых пунктов. В России к акции присоединились 720 городов, посёлков и сёл. Больше всего участников собралось в Москве — 20 014, Санкт-Петербурге — 10 298, Новосибирске — 7 003. За рубежом участниками Тотального диктанта стали почти 27 тысяч человек. В первый раз Тотальный диктант прошел в Коста-Рике, Панаме, Сирии, Венгрии, Катаре.

В Азербайджане Тотальный диктант при поддержке Российского информационно-культурного центра в городе Баку пройдет уже в четвертый раз.

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Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов