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Дальнее зарубежье 07.09.2018 15:46

Путин уверен, что решения саммита РФ-Иран-Турция помогут окончательному урегулированию сирийской проблемы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что надеется на успех трехстороннего саммита в Тегеране.

"Уверен, что и сегодняшние переговоры будут продуктивными, а принятые решения внесут весомый вклад в обеспечение окончательного урегулирования в Сирийско-Арабской Республике", - сказал В.Путин в пятницу в Тегеране.

По его словам, "благодаря кропотливой работе России, Ирана, Турции на сирийском направлении достигнуты внушительные результаты".

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, САММИТ, ЦЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]