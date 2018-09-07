Путин уверен, что решения саммита РФ-Иран-Турция помогут окончательному урегулированию сирийской проблемы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что надеется на успех трехстороннего саммита в Тегеране.

"Уверен, что и сегодняшние переговоры будут продуктивными, а принятые решения внесут весомый вклад в обеспечение окончательного урегулирования в Сирийско-Арабской Республике", - сказал В.Путин в пятницу в Тегеране.

По его словам, "благодаря кропотливой работе России, Ирана, Турции на сирийском направлении достигнуты внушительные результаты".