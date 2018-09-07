Путин заявил о готовящихся террористами провокациях в Идлибе, в том числе с применением химоружия

Террористы в Сирии готовят провокации, в том числе с применением химического оружия, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что от террористов освобождено 95 процентов территории Сирии.

"Оставшиеся группировки экстремистов в настоящее время сосредоточены в зоне деэскалации Идлиб. Террористы предпринимают попытки сорвать режим прекращения огня, более того, осуществляют и готовят разного рода провокации, в том числе с применением химического оружия", - сказал он перед началом трехсторонней встречи по Сирии с участием лидеров Ирана и Турции.