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Дальнее зарубежье 07.09.2018 15:47

Путин заявил о готовящихся террористами провокациях в Идлибе, в том числе с применением химоружия

Террористы в Сирии готовят провокации, в том числе с применением химического оружия, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что от террористов освобождено 95 процентов территории Сирии.

"Оставшиеся группировки экстремистов в настоящее время сосредоточены в зоне деэскалации Идлиб. Террористы предпринимают попытки сорвать режим прекращения огня, более того, осуществляют и готовят разного рода провокации, в том числе с применением химического оружия", - сказал он перед началом трехсторонней встречи по Сирии с участием лидеров Ирана и Турции.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, СИРИЯ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]