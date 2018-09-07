Счетные палаты Азербайджана и Польши подписали соглашение о сотрудничестве

Счетная палата Азербайджана и Верховная контрольная палата Польши подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Счетпалате.
Соглашение подписано в ходе визита азербайджанской делегации в Польшу, возглавляемой председателем Счетной палаты Азербайджана Вугаром Гюльмамедовым.
Документ подписали главы ведомств В.Гюльмамедов и Кшиштоф Квятковский.
Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов.
Б.Рустамбеков
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