Счетные палаты Азербайджана и Польши подписали соглашение о сотрудничестве

Счетная палата Азербайджана и Верховная контрольная палата Польши подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Счетпалате.

Соглашение подписано в ходе визита азербайджанской делегации в Польшу, возглавляемой председателем Счетной палаты Азербайджана Вугаром Гюльмамедовым.

Документ подписали главы ведомств В.Гюльмамедов и Кшиштоф Квятковский.

Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов.

Б.Рустамбеков