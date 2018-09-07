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Финансы 07.09.2018 15:49

Счетные палаты Азербайджана и Польши подписали соглашение о сотрудничестве

Счетная палата Азербайджана и Верховная контрольная палата Польши подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Счетпалате.

Соглашение подписано в ходе визита азербайджанской делегации в Польшу, возглавляемой председателем Счетной палаты Азербайджана Вугаром Гюльмамедовым.

Документ подписали главы ведомств В.Гюльмамедов и Кшиштоф Квятковский.

Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЛЬША, СЧЕТПАЛАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]