Эрдоган: Идлиб - важный фактор безопасности не только Сирии, но и Турции

Разрешение ситуации в Идлибе необходимо для обеспечения безопасности Турции и в Ближневосточном регионе в целом, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Идлиб считается (важным фактором - ИФ) не только для будущего Сирии, но также для обеспечения безопасности нашей страны, а также в регионе и в мире", - сказал Р.Эрдоган на саммите в "астанинском формате" в Тегеране.
"В этом плане наша страна благодаря нашим усилиям обеспечивает нашу безопасность", - заключил он.
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