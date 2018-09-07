Эрдоган: нельзя оставить Идлиб на милость Асада

Сирийская провинция Идлиб не должна быть "отдана на милость" президенту Сирии Башару Асаду, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы не должны отдать на милость этот регион режиму Асада", - сказал он на саммите в "астанинском формате" в Тегеране.

Турецкий лидер отметил, что "любое нападение (на Идлиб) приведет к катастрофе, убийствам и большой человеческой трагедии".