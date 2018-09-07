Турция не хочет, чтобы Идлиб превратился в "кровавое озеро", заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Не желаем, чтобы Идлиб превратился в кровавое озеро, и в качестве ваших друзей хотим, чтобы вы также поддержали эти усилия", - сказал Р.Эрдоган в начале трехсторонней встречи по Сирии с участием лидеров России Ирана.