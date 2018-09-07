Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.977 RUR   0.0245 GBR   2.1984 TRY   0.2578

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.72 Brent   77.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 31° Завтра 21° 29° 9 Сен 20° 28° 10 Сен 19° 29°

Дальнее зарубежье 07.09.2018 16:02

Эрдоган надеется, что Идлиб не превратится в "кровавое озеро" , и рассчитывает на поддержку усилий Турции со стороны РФ и Ирана

Турция не хочет, чтобы Идлиб превратился в "кровавое озеро", заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Не желаем, чтобы Идлиб превратился в кровавое озеро, и в качестве ваших друзей хотим, чтобы вы также поддержали эти усилия", - сказал Р.Эрдоган в начале трехсторонней встречи по Сирии с участием лидеров России Ирана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]