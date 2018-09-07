Эрдоган: Турция не потерпит террористов у своих границ, сохранит присутствие в Сирии

Турция сохранит свое присутствие в Сирии, намерена защищать свою территорию от угрожающих ей террористов с сирийской стороны, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция продолжит свое существование в этом регионе (Сирии - ИФ) до тех пор, пока не будет обеспечено политическое, географическое и социальное единство Сирии", - сказал он перед началом трехсторонней встречи по Сирии с участием лидеров России и Ирана.

"Мы никоим образом не допустим, чтобы террористические элементы продолжали усиливаться прямо у границ нашей страны. Мы продолжим принимать любые решения в зависимости от источников и величины исходящей для нас угрозы", - отметил он.