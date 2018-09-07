Визит Путина в Узбекистан запланирован на октябрь - Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о подготовке визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан.

"Особое внимание уделили подготовке предстоящего в октябре этого года визита в Узбекистан президента РФ Владимира Путина", - сказал Д.Медведев после переговоров с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Узбекистаном.

На встрече глав правительств России и Узбекистана также присутствовали первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, первый заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Приходько, замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и замминистра энергетики Анатолий Яновский.

С узбекской стороны присутствовали заместитель премьер-министра, министры внешней торговли, экономики, занятости и трудовых отношений, первый замглавы МИД Узбекистана.