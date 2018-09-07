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СНГ 07.09.2018 18:07

Визит Путина в Узбекистан запланирован на октябрь - Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о подготовке визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан.

"Особое внимание уделили подготовке предстоящего в октябре этого года визита в Узбекистан президента РФ Владимира Путина", - сказал Д.Медведев после переговоров с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Узбекистаном.

На встрече глав правительств России и Узбекистана также присутствовали первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, первый заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Приходько, замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и замминистра энергетики Анатолий Яновский.

С узбекской стороны присутствовали заместитель премьер-министра, министры внешней торговли, экономики, занятости и трудовых отношений, первый замглавы МИД Узбекистана.

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Тэги: РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ВИЗИТ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]