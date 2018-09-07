Иракский парламент проведет в субботу экстренную сессию в связи с событиями в Басре

Экстренная сессия парламента Ирака должна пройти в субботу из-за беспорядков в Басре, повлекших за собой гибель людей, сообщают в пятницу местные СМИ.
По словам премьера страны Хайдера аль-Абади, на этом заседании будут присутствовать ключевые министры правительства.
Ранее провести экстренную парламентскую сессию призвал влиятельный шиитский проповедник и лидер победившего на парламентских выборах блока "ас-Сайрун" Муктада ас-Садр.
С июля в Басре проходят демонстрации жителей, недовольных безработицей, коррупцией, перебоями с электроснабжением и загрязнением воды. Акции протеста нередко приводят к беспорядкам, сопровождающимся нападениями на правительственные объекты и силы безопасности.
По различным данным, число жертв беспорядков может составлять не менее девяти человек.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Азербайджан и Литва на очередном заседании МПК обсудят вопрос увеличения взаимного товарооборота
Баку планирует активно сотрудничать с ЕС – президент Азербайджана
Роснефть подала заявку на лицензионный раунд в Норвегии, итоги подведут в начале 2019г
Цены на нефть снижаются и завершают неделю в минусе, Brent у $76,2 за баррель
Инвестиции Coca-Cola в Азербайджан оцениваются в 275 млн манатов
Марадона будет совмещать работу в Белоруссии и Мексике, утверждает его агент
Еврейская община является равноправным членом азербайджанского общества - Алиев
Экс-глава британского МИД Джонсон разводится с женой после 25 лет брака
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Азеригаз газифицировал в январе-августе более 40 населенных пунктов
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Эльгар Багиров назначен главным исполнительным директором Caspian Energy USA
В преддверии нового учебного года Bank Respublika обрадовал детей
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»