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Дальнее зарубежье 07.09.2018 18:28

Иракский парламент проведет в субботу экстренную сессию в связи с событиями в Басре

Экстренная сессия парламента Ирака должна пройти в субботу из-за беспорядков в Басре, повлекших за собой гибель людей, сообщают в пятницу местные СМИ.

По словам премьера страны Хайдера аль-Абади, на этом заседании будут присутствовать ключевые министры правительства.

Ранее провести экстренную парламентскую сессию призвал влиятельный шиитский проповедник и лидер победившего на парламентских выборах блока "ас-Сайрун" Муктада ас-Садр.

С июля в Басре проходят демонстрации жителей, недовольных безработицей, коррупцией, перебоями с электроснабжением и загрязнением воды. Акции протеста нередко приводят к беспорядкам, сопровождающимся нападениями на правительственные объекты и силы безопасности.

По различным данным, число жертв беспорядков может составлять не менее девяти человек.

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Тэги: ИРАК, ПАРЛАМЕНТ, БАСРА, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]