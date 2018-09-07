Иракский парламент проведет в субботу экстренную сессию в связи с событиями в Басре

Экстренная сессия парламента Ирака должна пройти в субботу из-за беспорядков в Басре, повлекших за собой гибель людей, сообщают в пятницу местные СМИ.

По словам премьера страны Хайдера аль-Абади, на этом заседании будут присутствовать ключевые министры правительства.

Ранее провести экстренную парламентскую сессию призвал влиятельный шиитский проповедник и лидер победившего на парламентских выборах блока "ас-Сайрун" Муктада ас-Садр.

С июля в Басре проходят демонстрации жителей, недовольных безработицей, коррупцией, перебоями с электроснабжением и загрязнением воды. Акции протеста нередко приводят к беспорядкам, сопровождающимся нападениями на правительственные объекты и силы безопасности.

По различным данным, число жертв беспорядков может составлять не менее девяти человек.