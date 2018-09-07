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Дальнее зарубежье 07.09.2018 18:44

Путин предлагает ускорить формирование конституционного комитета Сирии

Президент РФ Владимир Путин заявил о важности ускорения формирования конституционного комитета Сирии и перехода к содержательному политическому урегулированию.

В ходе трехсторонней встречи в "астанинском формате" на высшем уровне российский президент напомнил, что Дамаск уже выполнил свою часть работы по конституционному комитету, равно как и оппозиция, которая также представила свой список.

"Нам нужно сформировать третью часть этого конституционного комитета, от представителей общественных организаций. Мне думается, что эта работа должна быть ускорена и нужно как можно быстрее перейти к содержательной работе по политическому урегулированию", - подчеркнул В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, СИРИЯ, КОМИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]