Путин предлагает ускорить формирование конституционного комитета Сирии

Президент РФ Владимир Путин заявил о важности ускорения формирования конституционного комитета Сирии и перехода к содержательному политическому урегулированию.
В ходе трехсторонней встречи в "астанинском формате" на высшем уровне российский президент напомнил, что Дамаск уже выполнил свою часть работы по конституционному комитету, равно как и оппозиция, которая также представила свой список.
"Нам нужно сформировать третью часть этого конституционного комитета, от представителей общественных организаций. Мне думается, что эта работа должна быть ускорена и нужно как можно быстрее перейти к содержательной работе по политическому урегулированию", - подчеркнул В.Путин.
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