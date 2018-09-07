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Бизнес и законодательство 07.09.2018 16:20

Инвестиции Coca-Cola в Азербайджан оцениваются в 275 млн манатов

Инвестиции компании Coca-Cola в экономику Азербайджана по состоянию на 1 января 2018 года оцениваются в 275 млн манатов, сообщил генеральный директор Azerbaijan Coca-Cola Bottlers Эрдиндж Гюзель на пресс-конференции в пятницу.

"Налоговые отчисления компании за весь период своей деятельности (по состоянию на конец 2017 года) составили 253 млн манатов. Coca-Cola в Азербайджане создает добавленную стоимость для экономики страны как напрямую за счет собственного производства, так и косвенно, поддерживая широкую сеть поставщиков и потребителей по всей стране", - сказал Э.Гюзель.

Он сообщил, что впервые проведено исследование оценки вклада Coca-Cola в социально-экономическое развитие Азербайджана в 2014 году. Исследование проводила в 2018 году независимая аналитическая компания JR Consulting.

Согласно данным исследования, вклад Coca-Cola в экономику Азербайджана в 2014 году составил 103,2 млн манатов. Из этой суммы 43,7 млн манатов – это ВВП, полученный напрямую от деятельности Coca-Cola Azerbaijan. Это составляет 0,18% общего ВВП и 0,31% ненефтяного ВВП Азербайджана.

В документе также отмечается, что рост спроса на продукцию Coca-Cola на 1 млн манатов способствует общему росту объемов производства в экономике страны на 2 млн 136 тыс. манатов. Причем больше всего этот рост наблюдается в увеличении объемов производства перерабатывающей промышленности (674 тыс. манатов).

Кроме того, рост спроса на продукцию компании на 1 млн манатов приводит к созданию 63 новых рабочих мест, из которых большинство в перерабатывающей промышленности и сфере АПК.

"Что касается мультипликативного эффекта для сферы занятости в Азербайджане, то открытие 1 рабочего места в системе Coca-Cola приводит к созданию 15 новых рабочих мест в других отраслях",- отмечается в документе.

Coca-Cola действует в Азербайджане с 1994 года.

Н.Аббасова

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Тэги: COCA/COLA, ИНВЕСТИЦИИ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]