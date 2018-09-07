От конвенционального оружия погибло гораздо больше мирных людей, чем от химического - Эрдоган

Турция на Генассамблее Совбеза ООН в этом году планирует поднять вопрос об ответственности за гибель людей вследствие применения как химического оружия, так и конвенционального, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Соглашение о запрещении химического оружия было подписано в 1915 году, в 1997 году была учреждена Организация по запрещению химического оружия. Но дело в том, что убитые люди в результате применения химического оружия - это тысяча, две, три, пять тысяч человек. Но посредством конвенционального оружия убитые исчисляются сотнями тысяч", - сказал Р.Эрдоган в пятницу на встрече президентов России, Турции и Ирана.
По его мнению, необходимо принять решение в отношении конвенционального оружия, из-за применения которого гибнут люди.
"В этом году в ходе Генеральной Ассамблеи ООН мы поднимем этот вопрос - чтобы независимо от того, какое оружие применяется - конвенциональное или химическое - должен быть общий подход", - сказал Р.Эрдоган.
Он выразил надежду, что Россия, как постоянный член СБ ООН, может поддержать это предложение.
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