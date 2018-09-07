В Константинопольском Синоде был поднят вопрос автокефалии Американской архиепископии - СМИ

На последнем заседании Синода Константинопольской церкви в Стамбуле патриарху Варфоломею предложили рассмотреть тему автокефалии ее Американской архиепископии, сообщает в пятницу газета англоязычных выходцев из Греции "Нэшнл джеральд".

Как пишет издание, эту тему поднял митрополит Родосский Кирилл, ссылаясь на доклад константинопольской делегации на июльском конгрессе духовенства в Бостоне, посвященный теме автокефалии Американской архиепископии Константинополя.

Тема предоставления независимости Американской архиепископии от Константинопольского патриархата поднимается ее духовенством и мирянами с 1995 года. Патриарх Варфоломей не раз призывал ее руководителя архиепископа Димитрия (Тракателлиса) к добровольной отставке, однако тот стабильно эти призывы игнорирует.