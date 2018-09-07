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Дальнее зарубежье 07.09.2018 19:02

В Константинопольском Синоде был поднят вопрос автокефалии Американской архиепископии - СМИ

На последнем заседании Синода Константинопольской церкви в Стамбуле патриарху Варфоломею предложили рассмотреть тему автокефалии ее Американской архиепископии, сообщает в пятницу газета англоязычных выходцев из Греции "Нэшнл джеральд".

Как пишет издание, эту тему поднял митрополит Родосский Кирилл, ссылаясь на доклад константинопольской делегации на июльском конгрессе духовенства в Бостоне, посвященный теме автокефалии Американской архиепископии Константинополя.

Тема предоставления независимости Американской архиепископии от Константинопольского патриархата поднимается ее духовенством и мирянами с 1995 года. Патриарх Варфоломей не раз призывал ее руководителя архиепископа Димитрия (Тракателлиса) к добровольной отставке, однако тот стабильно эти призывы игнорирует.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ЦЕРКОВЬ, АВТОКЕФАЛИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]