Эрдоган считает, что объявление перемирия в Идлибе могло бы стать главным успехом саммита Россия-Иран-Турция по Сирии

Объявление перемирия в Идлибе стало бы "победным" результатом трехстороннего саммита РФ-Иран-Турция по Сирии в Тегеране, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Я уверен, что объявление о перемирии (в Идлибе) станет самым важным результатом саммита", - сказал Р. Эрдоган в ходе переговоров с лидерами России и Ирана.

Он подчеркнул, что такое решение "должно привести к спокойствию мирного населения в Идлибе".

"Объявление о перемирии станет победным решением этого саммита", - заявил Р.Эрдоган.