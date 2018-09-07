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Дальнее зарубежье 07.09.2018 16:25

Эрдоган считает, что объявление перемирия в Идлибе могло бы стать главным успехом саммита Россия-Иран-Турция по Сирии

Объявление перемирия в Идлибе стало бы "победным" результатом трехстороннего саммита РФ-Иран-Турция по Сирии в Тегеране, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Я уверен, что объявление о перемирии (в Идлибе) станет самым важным результатом саммита", - сказал Р. Эрдоган в ходе переговоров с лидерами России и Ирана.

Он подчеркнул, что такое решение "должно привести к спокойствию мирного населения в Идлибе".

"Объявление о перемирии станет победным решением этого саммита", - заявил Р.Эрдоган.

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Тэги: ИРАН, СИРИЯ, ИДЛИБ, ЭРДОГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]