Путин выступает за усиление координации спецслужб, военных и МИД России, Ирана и Турции

Президент РФ Владимир Путин на проходящем в Тегеране трехстороннем саммите Россия-Турция-Иран предложил усилить координацию по линии военных ведомств, спецслужб и МИД.

"Я абсолютно уверен в том, что без нашей солидарной работы в рамках астанинского процесса это вряд ли может привести к позитивным результатам, поэтому предлагаю усилить нашу координацию и по линии министерств иностранных дел, по линии военных ведомств и по линии специальных служб", - заявил российский лидер в пятницу.