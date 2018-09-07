Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.977 RUR   0.0245 GBR   2.1984 TRY   0.2578

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.72 Brent   77.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 38° Завтра 21° 29° 9 Сен 20° 28° 10 Сен 19° 30°

Дальнее зарубежье 07.09.2018 16:26

Путин: атаки террористов из Идлиба игнорировать нельзя

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя игнорировать обстрелы и нападения террористов из региона Идлиба, в том числе с применением беспилотников.

"В идлибской зоне сосредоточено большое количество гражданского населения и мы, безусловно, это должны иметь в виду. Я уже говорил, что там продолжаются провокации, совершают налеты с помощью беспилотных летательных аппаратов, осуществляют оттуда обстрелы, и мы не можем это игнорировать", - сказал В.Путин, выступая в пятницу в Тегеране на трехстороннем саммите по сирийскому урегулированию.

Он отметил при этом, что официальный Дамаск имеет законное право установить контроль над всей территорией страны.

"Мы вместе должны подумать над всеми аспектами этой непростой проблемы, вместе эту проблему решать при том понимании, что сирийское законное правительство имеет право и должно в конечном итоге поставить под свой контроль всю свою национальную территорию", - подчеркнул президент РФ.

По его словам, для этого должны быть использованы те механизмы, которые позволили "решать эти проблемы в недалеком прошлом".

"Эти механизмы должны быть использованы для того, чтобы согласовывать наши действия по всем этим направлениям и двигаться по пути организации работы Конституционного комитета", - сказал В.Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ИДЛИБ, ТЕРРОРИСТЫ


Похожие новости


Путин предлагает ускорить формирование конституционного комитета Сирии Путин и Эрдоган 7 сентября детально обговорят ситуацию, сложившуюся в Сирии - Ушаков Путин считает коридор "Север-Юг" перспективным направлением сотрудничества РФ-Азербайджан Путин предлагает, чтобы женщины выходили на пенсию в 60 лет вместо 63-х, предложенных законопроектом Путин предлагает уменьшить на три года стаж для досрочной пенсии: для женщин до 37 лет, для мужчин - до 42 лет Путин не предложил изменить предлагаемый новый пенсионный возраст для мужчин - 65 лет

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]