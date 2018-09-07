Путин: атаки террористов из Идлиба игнорировать нельзя

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя игнорировать обстрелы и нападения террористов из региона Идлиба, в том числе с применением беспилотников.
"В идлибской зоне сосредоточено большое количество гражданского населения и мы, безусловно, это должны иметь в виду. Я уже говорил, что там продолжаются провокации, совершают налеты с помощью беспилотных летательных аппаратов, осуществляют оттуда обстрелы, и мы не можем это игнорировать", - сказал В.Путин, выступая в пятницу в Тегеране на трехстороннем саммите по сирийскому урегулированию.
Он отметил при этом, что официальный Дамаск имеет законное право установить контроль над всей территорией страны.
"Мы вместе должны подумать над всеми аспектами этой непростой проблемы, вместе эту проблему решать при том понимании, что сирийское законное правительство имеет право и должно в конечном итоге поставить под свой контроль всю свою национальную территорию", - подчеркнул президент РФ.
По его словам, для этого должны быть использованы те механизмы, которые позволили "решать эти проблемы в недалеком прошлом".
"Эти механизмы должны быть использованы для того, чтобы согласовывать наши действия по всем этим направлениям и двигаться по пути организации работы Конституционного комитета", - сказал В.Путин.
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