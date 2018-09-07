Представитель ОБСЕ заявила о поддержке организацией права на свободу слова после акции протеста у офиса в Душанбе

ОБСЕ выступает за право на свободу мирных собраний и свободу слова, заявила глава программного офиса ОБСЕ в Душанбе Туула Юрёлья после акции протеста, прошедшей в пятницу у здания организации в таджикской столице.
"Я приняла к сведению сообщения, высказанные участниками акции протеста сегодня перед нашими воротами. Я хотела бы подчеркнуть, что ОБСЕ выступает за право на свободу мирных собраний и свободу выражения", - говорится в комментарии Т.Юрёлья, опубликованном в пятницу.
Она также заявила, что рада решению правительства Таджикистана принять участие в Ежегодном совещании по человеческому измерению, которое проводит ОБСЕ.
"Мероприятие открыто для участия представителей правительств или гражданского общества, которые осуществляют соответствующую деятельность в области человеческого измерения, и которые не допускают использования насилия или участия в террористической деятельности", - говорится в заявлении.
В пятницу утром перед зданием офиса ОБСЕ в Душанбе прошла акция протеста против участия лидера запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения (ПИВ) Мухиддина Кабири и других оппозиционеров в конференции ОБСЕ.
Акция протеста прошла на следующий день после того, как Т.Юрёлья в связи с окончанием её дипломатической миссии в Таджикистане принял министр иностранных дел республики Сироджиддин Мухриддин.
В комментарии Т.Юрёлья в связи с акцией протеста отмечается, что "для того, чтобы определить, участвует ли лицо или организация в террористической деятельности, необходимо, чтобы данное лицо или организация была включена в международный террористический список".
"Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) несет ответственность за организацию данного мероприятия. Участников не приглашают на мероприятие, но событие открыто для всех, кто подпадает под параметры, описанные выше", - отмечается в заявлении.
По словам Т.Юрьёля, в этом году в совещании примут участие около 1800 представителей правительств и гражданского общества от 57 государств-участников ОБСЕ и партнеров по сотрудничеству.
При этом глава программ ОБСЕ в Таджикистана отметила, что организация поддерживает прочные партнерские отношения, как с правительством, так и с гражданским обществом, участвует во многих мероприятиях по поддержке безопасности Таджикистана.
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