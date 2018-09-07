Попытки вывести террористов в Сирии из-под удара под предлогом защиты гражданского населения недопустимы - Путин

Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости такой ситуации, когда под предлогом защиты гражданского населения в Сирии пытаются вывести террористов из-под удара, для чего пытаются инсценировать применение химического оружия правительственными войсками.
"По предложению президента Турции господина Эрдогана призвали все конфликтующие стороны к прекращению огня, к прекращению насилия. При этом считаем недопустимым, когда под предлогом защиты гражданского населения террористов хотят вывести из-под удара, а также нанести урон правительственным войскам Сирии", - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита России, Турции и Ирана по урегулированию в Сирии.
"Как представляется, именно на это направлены и попытки инсценировать применение сирийскими войсками отравляющих веществ", - подчеркнул В.Путин.
"У нас имеются неопровержимые доказательства подготовки боевиков к таким операциям, к таким провокациям", - заявил В.Путин.
Он сообщил, что проинформировал президентов Турции и Ирана о проводимой Россией работе в рамках СБ ООН и Организации по запрещению химического оружия.
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