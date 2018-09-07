Эрдоган потребовал сохранить статус Идлиба как зоны деэскалации и предостерег от ошибочных шагов

Ошибочные шаги, предпринятые в Идлибе, негативно отразятся на всех сторонах, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В ходе пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита в Тегеране, турецкий лидер подчеркнул необходимость сохранения статуса Идлиба как зоны деэскалации: "Имеет большое жизненное значение сохранение данного статуса в Идлибе для размежевания террористов и гражданского населения, потому что Идлиб - это маленькая копия большой Сирии".

"Ошибочные шаги, которые будут приняты здесь, будут негативно отражаться для всех сторон", - заявил Р.Эрдоган.