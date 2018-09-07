Представители Анкары, Москвы, Тегерана обсудят с де Мистурой конституционный процесс в Сирии - Эрдоган

Представители Ирана, России и Турции в ближайшие дни встретятся со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой по вопросу формирования Конституционного комитета Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"В последующие дни представители стран-гарантов проведут новую встречу по Сирии со специальным представителем генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, обсудят процесс формирования Конституционного комитета", - сказал он по итогам трехсторонней встречи по Сирии с участием лидеров Ирана и России.

"Функциональность этого Комитета придаст импульс политическому урегулированию в Сирии", - сказал Р.Т.Эрдоган.