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Дальнее зарубежье 07.09.2018 17:02

Представители Анкары, Москвы, Тегерана обсудят с де Мистурой конституционный процесс в Сирии - Эрдоган

Представители Ирана, России и Турции в ближайшие дни встретятся со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой по вопросу формирования Конституционного комитета Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"В последующие дни представители стран-гарантов проведут новую встречу по Сирии со специальным представителем генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, обсудят процесс формирования Конституционного комитета", - сказал он по итогам трехсторонней встречи по Сирии с участием лидеров Ирана и России.

"Функциональность этого Комитета придаст импульс политическому урегулированию в Сирии", - сказал Р.Т.Эрдоган.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, СИРИЯ, КОНСТИТУЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]