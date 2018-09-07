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07.09.2018 17:08

Азеригаз газифицировал в январе-августе более 40 населенных пунктов

Производственное объединение «Азеригаз» компании SOCAR в январе-августе газифицировало 43 населенных пункта, отмечается в сообщении Госнефтекомпании.

«За отчетный период для расширения возможностей газотранспортной сети и для газификации населенных пунктов проложено 2 тыс. 141,1 км новых газопроводов и отремонтировано 160,8 км газопроводов. В результате проведенных работ в республике в январе-июле газифицировано 43 населенных пункта в Агстафинском, Шамкирском, Агджабединском, Бардинском, Шекинском, Гейчайском, Уджарском, Хачмазском, Бейлаганском, Лерикском, Сабирабадском, Сальянском, Джалилабадском и Масаллинском районах», - отмечается в сообщении.

Работы по газификации велись в рамках реализации «Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2014-2018гг».

Как сообщалось ранее, Азеригаз в 2017 году газифицировал 56 населенных пунктов.

Н.Аббасова

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Тэги: РЕГИОНЫ, ГАЗИФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]