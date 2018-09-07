Азеригаз газифицировал в январе-августе более 40 населенных пунктов

Производственное объединение «Азеригаз» компании SOCAR в январе-августе газифицировало 43 населенных пункта, отмечается в сообщении Госнефтекомпании.
«За отчетный период для расширения возможностей газотранспортной сети и для газификации населенных пунктов проложено 2 тыс. 141,1 км новых газопроводов и отремонтировано 160,8 км газопроводов. В результате проведенных работ в республике в январе-июле газифицировано 43 населенных пункта в Агстафинском, Шамкирском, Агджабединском, Бардинском, Шекинском, Гейчайском, Уджарском, Хачмазском, Бейлаганском, Лерикском, Сабирабадском, Сальянском, Джалилабадском и Масаллинском районах», - отмечается в сообщении.
Работы по газификации велись в рамках реализации «Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2014-2018гг».
Как сообщалось ранее, Азеригаз в 2017 году газифицировал 56 населенных пунктов.
Н.Аббасова
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