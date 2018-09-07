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Дальнее зарубежье 07.09.2018 17:09

Эрдоган заявляет о необходимости не допустить волны беженцев из Идлиба

Борьба с террористами в сирийском Идлибе не должна спровоцировать новую волну беженцев, поэтому террористам предлагается добровольно сложить оружие, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Наши шаги направлены на то, чтобы вместе предотвратить волну беженцев. Поэтому нужно иметь успех в борьбе с террористами. И поэтому особенно в ходе этого саммита был поднят вопрос об обеспечении сложения оружия террористами. И этот месседж направлен террористическим организациям", - сказал Р.Эрдоган в пятницу на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи лидеров России, Ирана и Турции по ситуации в Сирии.

Он сообщил, что этот вопрос обсуждался как в ходе двусторонней встречи президентов России и Турции, так и в ходе трехстороннего саммита.

Р.Эрдоган сообщил, что общая протяженность границы Турции и Сирии составляет 115 км.

"Население Идлиба будет куда мигрировать? В Турцию. Мы приютили в своей стране уже 3,5 млн беженцев, а население Идлиба также 3,5 млн. То есть у нас есть силы и возможность для того, чтобы не допустить того, чтобы эти беженцы мигрировали в Турцию", - сказал Р.Эрдоган.

Он отметил, что в ходе саммита в Тегеране был поднят вопрос о том, чтобы обеспечить сложение оружия боевиками.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, ИДЛИБ, БЕЖЕНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]