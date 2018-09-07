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Дальнее зарубежье 07.09.2018 17:13

Иран готов работать с РФ и Турцией для выработки решения по Сирии - Зариф

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в пятницу заявил, что иранские власти намерены взаимодействовать с РФ и Турцией по Сирии, что в частности, включает в себя борьбу с терроризмом и стабилизацию ситуации в сирийской провинции Идлиб.

"В то время как (президент США - ИФ) Дональд Трамп уничтожает доверие к США и унижает своих союзников, мы готовы сегодня в Тегеране найти общий язык с заслуживающими доверия державами, чтобы продвинуться в решении ситуации в Сирии. Мы договорились работать в направлении борьбы с терроризмом и над тем, чтобы положить конец страданию людей в Идлибе", - написал Дж.Зариф на своей странице в Twitter.

Ранее в четверг президенты РФ, Ирана и Турции - Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган - обсудили включение в Тегеранскую декларацию саммита пункта о перемирии в Идлибе. В частности, Х.Рухани призвал всех террористов прекратить кровопролитие и сдать оружие.

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Тэги: ИРАН, США, СИРИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]