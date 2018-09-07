Путин: будем надеяться, что у террористов в Идлибе хватит ума сложить оружие

Страны-гаранты сирийского урегулирования рассчитывают на достижение договоренности по Идлибу, что призыв к перемирию будет услышан, и террористы сложат оружие, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы исходим из того, что наш призыв к примирению и в идлибской зоне будет услышан. При этом имея в виду, что все наши договоренности по Сирии всегда исходили из того, что мы добиваемся и будем стремиться к примирению всех враждующих сторон, а террористические организации мы всегда выносили за скобки", - сказал В.Путин на совместной пресс-конференции с президентами Ирана и Турции.

"Но будем надеяться, что у представителей террористических организаций хватит здравого ума прекратить сопротивление и сложить оружие". - подчеркнул он.