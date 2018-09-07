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Регион 07.09.2018 17:18

Премьер Грузии назвал гуманитарной катастрофой ситуацию в Абхазии и Южной Осетии

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сравнил с гуманитарной катастрофой значительное снижение численности населения в Абхазии и Южной Осетии после 2008 года.

"У нас есть очень болезненный и острый вызов - 20% территории Грузии оккупированы Россией, и мы можем назвать положение на оккупированных территориях гуманитарной катастрофой", - заявил М.Бахтадзе в Тбилиси в пятницу.

По его словам, в Южной Осетии до 2008 года проживало 120 тыс. человек, в настоящее время там живет только 20 тыс. человек, причем 7 тыс. из них - российские военные. В Абхазии из 550 тыс. человек остались всего 120 тыс. человек, добавил премьер-министр Грузии.

"Наш ответ на эти болезненные вызовы - мир и развитие, строительство демократических институтов и создание такого пространства, где все люди смогут реализовать свой талант и возможности", - заявил М.Бахтадзе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, АБХАЗИЯ/ЮЖОСЕТИЯ, КАТАСТРОФА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]