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Регион 07.09.2018 17:19

Турция и Нидерланды назначили послов в рамках нормализации отношений

Турция и Нидерланды вновь назначили послов в рамках усилий по нормализации отношений между двумя странами, сообщает в пятницу турецкое издание "Сабах".

По его информации, Анкара назначила Шабана Дишли послом в Гаагу. Отмечается, что назначение Ш.Дишли прошло после того, как глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу встретился со своим нидерландским коллегой Стефом Блоком.

Министры договорились о назначении послов в качестве шага по скорейшему урегулированию недопонимания между двумя государствами.

По данным издания, С.Блок намерен отправиться в Турцию с официальным визитом на первой неделе октября "в качестве очередной меры по нормализации отношений".

Сложности в отношениях между двумя странами возникли после того, как Нидерланды отказались выдавать визы турецким официальным лицам, намеревавшимся провести агитацию среди проживающих в стране турок в преддверие конституционного референдума в Турции в марте 2017 года, когда в Нидерландах проходили собственные выборы. Министерство иностранных дел Нидерландов отозвало посла в Анкаре в начале февраля.

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Тэги: ТУРЦИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ПОСЛЫ, НОРМАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]