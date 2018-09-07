Турция и Нидерланды назначили послов в рамках нормализации отношений

Турция и Нидерланды вновь назначили послов в рамках усилий по нормализации отношений между двумя странами, сообщает в пятницу турецкое издание "Сабах".

По его информации, Анкара назначила Шабана Дишли послом в Гаагу. Отмечается, что назначение Ш.Дишли прошло после того, как глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу встретился со своим нидерландским коллегой Стефом Блоком.

Министры договорились о назначении послов в качестве шага по скорейшему урегулированию недопонимания между двумя государствами.

По данным издания, С.Блок намерен отправиться в Турцию с официальным визитом на первой неделе октября "в качестве очередной меры по нормализации отношений".

Сложности в отношениях между двумя странами возникли после того, как Нидерланды отказались выдавать визы турецким официальным лицам, намеревавшимся провести агитацию среди проживающих в стране турок в преддверие конституционного референдума в Турции в марте 2017 года, когда в Нидерландах проходили собственные выборы. Министерство иностранных дел Нидерландов отозвало посла в Анкаре в начале февраля.