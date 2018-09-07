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07.09.2018 17:34

ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 3,8 млн манатов на строительство на территории Гаджикабульского района части автодороги Баку-Алят-Газах-Госграница с Грузией (103 км)-Навахи-Пирсаат.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Дорога соединит 5 населенных пунктов с населением 11 тыс. человек.

Средства будут выделены в рамках капитальных затрат, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2018 год.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АВТОДОРОГА, СРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]