ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 3,8 млн манатов на строительство на территории Гаджикабульского района части автодороги Баку-Алят-Газах-Госграница с Грузией (103 км)-Навахи-Пирсаат.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.
Дорога соединит 5 населенных пунктов с населением 11 тыс. человек.
Средства будут выделены в рамках капитальных затрат, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2018 год.
Б.Рустамбеков
Азербайджан и Литва на очередном заседании МПК обсудят вопрос увеличения взаимного товарооборота
Баку планирует активно сотрудничать с ЕС – президент Азербайджана
Представитель Госдепа обсудит в Баку вопросы развития экономического сотрудничества между США и Азербайджаном
Роснефть подала заявку на лицензионный раунд в Норвегии, итоги подведут в начале 2019г
Цены на нефть снижаются и завершают неделю в минусе, Brent у $76,2 за баррель
Инвестиции Coca-Cola в Азербайджан оцениваются в 275 млн манатов
Еврейская община является равноправным членом азербайджанского общества - Алиев
Экс-глава британского МИД Джонсон разводится с женой после 25 лет брака
В Венеции определились фильмы-фавориты основного конкурса в борьбе за "Золотого льва" фестиваля
Де Мистура планирует на следующей неделе обсудить ситуацию в сирийском Идлибе с представителями РФ, Турции и Ирана
Путин предложил Рухани обсудить экономическое сотрудничество и вопросы в связи с иранской ядерной программой
Британская сторона проинформировала коллег по ОЗХО по инциденту в Солсбери
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Эльгар Багиров назначен главным исполнительным директором Caspian Energy USA
В преддверии нового учебного года Bank Respublika обрадовал детей
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»