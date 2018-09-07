ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 3,8 млн манатов на строительство на территории Гаджикабульского района части автодороги Баку-Алят-Газах-Госграница с Грузией (103 км)-Навахи-Пирсаат.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Дорога соединит 5 населенных пунктов с населением 11 тыс. человек.

Средства будут выделены в рамках капитальных затрат, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2018 год.

Б.Рустамбеков