Лидеры РФ, Ирана и Турции выступили против попыток развала Сирии под предлогом борьбы с терроризмом - совместное заявление

Тегеран. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Лидеры РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган на саммите в Тегеране выступили против попыток подрыва суверенитета Сирии и создания "новых реалий" под предлогом борьбы с терроризмом.
"Они отвергли все попытки создать новые реалии "на земле" под предлогом борьбы с терроризмом и выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также национальной безопасности соседних стран", - говорится в совместном заявлении глав трех стран по итогам переговоров в Тегеране.
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