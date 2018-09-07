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Дальнее зарубежье 07.09.2018 17:52

Лидеры РФ, Ирана и Турции выступили против попыток развала Сирии под предлогом борьбы с терроризмом - совместное заявление

Тегеран. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Лидеры РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган на саммите в Тегеране выступили против попыток подрыва суверенитета Сирии и создания "новых реалий" под предлогом борьбы с терроризмом.

"Они отвергли все попытки создать новые реалии "на земле" под предлогом борьбы с терроризмом и выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также национальной безопасности соседних стран", - говорится в совместном заявлении глав трех стран по итогам переговоров в Тегеране.

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Тэги: ИРАН, САММИТ, СИРИЯ, ЦЕЛОСТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]