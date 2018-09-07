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Культура 07.09.2018 17:53

Еврейская община является равноправным членом азербайджанского общества - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину с праздником Рош ха-Шана, сообщает официальный сайт главы государства.

И.Алиев отметил, что все народности и этнические меньшинства, в том числе евреи, проживали в Азербайджане в условиях мира, не подвергаясь какой-либо дискриминации, и сохранили свой язык традиции.

«Еврейская община является неотъемлемой частью и равноправным членом азербайджанского общества», - говорится в послании И.Алиева еврейской общине Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что, что азербайджанские граждане еврейского происхождения принимают активное участие в общественно-политической жизни страны и вносят вклад в процесс строительства демократического государства.

«Независимое Азербайджанское Государство и сегодня остается приверженным своим прогрессивным историческим традициям. Обеспечение прав человека, защита и развитие этнокультурных ценностей этнических меньшинств согласно современным демократическим принципам является одним из приоритетов государственной политики», - отметил президент.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЕВРЕИ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]