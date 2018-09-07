Еврейская община является равноправным членом азербайджанского общества - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину с праздником Рош ха-Шана, сообщает официальный сайт главы государства.

И.Алиев отметил, что все народности и этнические меньшинства, в том числе евреи, проживали в Азербайджане в условиях мира, не подвергаясь какой-либо дискриминации, и сохранили свой язык традиции.

«Еврейская община является неотъемлемой частью и равноправным членом азербайджанского общества», - говорится в послании И.Алиева еврейской общине Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что, что азербайджанские граждане еврейского происхождения принимают активное участие в общественно-политической жизни страны и вносят вклад в процесс строительства демократического государства.

«Независимое Азербайджанское Государство и сегодня остается приверженным своим прогрессивным историческим традициям. Обеспечение прав человека, защита и развитие этнокультурных ценностей этнических меньшинств согласно современным демократическим принципам является одним из приоритетов государственной политики», - отметил президент.

Ф.Исазаде