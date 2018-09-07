Де Мистура планирует на следующей неделе обсудить ситуацию в сирийском Идлибе с представителями РФ, Турции и Ирана

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура встретится с представителями России, Ирана и Турции 10 и 11 сентября и обсудит ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
"Либо мы попытаемся найти политический путь, чтобы прекратить эту войну (в Сирии-ИФ) и найдем политический послевоенный сценарий, или мы окажемся на новом уровне ужаса. Именно поэтому сегодняшняя встреча в Тегеране столь важна и поэтому я встречаюсь с Ираном, Турцией и Россией в понедельник и во вторник в Женеве", - заявил С.де Мистура по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН.
Кроме того, по его словам, в пятницу, 14 сентября, он встретится с представителями Франции, США, Великобритании, Египта, Иордании и Саудовской Аравии.
"Дипломатия потерпит полный провал с нашей стороны, если в результате всех этих усилий мы увидим нарастание военных боевых действий", - подчеркнул спецпосланник.
В пятницу, 7 сентября, в Тегеране состоялся саммит Россия-Турция-Иран. Лидеры трех стран Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани обсудили включение в Тегеранскую декларацию саммита пункта о перемирии в Идлибе.
В совместном заявлении стороны выразили решимость продолжить совместные усилия, направленные на защиту гражданского населения и улучшение гуманитарной ситуации через содействие быстрому, безопасному и беспрепятственному гуманитарному доступу ко всем нуждающимся сирийцам.
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