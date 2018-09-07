Роснефть подала заявку на лицензионный раунд в Норвегии, итоги подведут в начале 2019г

RN Nordic Oil AS (норвежская дочерняя структура НК "Роснефть" (MOEX:ROSN) подала заявку на участие в очередной лицензионном раунде на право разработки углеводородов на ранее отведенных территориях (APA) континентального шельфа Норвегии, следует из сообщения Норвежского нефтяного директората (NPD).
Крайний срок подачи заявок на лицензии на добычу истек 4 сентября. Всего заявки подали 38 компаний.
Подведение итогов раунда предполагается в начале 2019 года.
В рамках APA предложено 103 блока, 47 из которых находятся в Норвежском море и 56 - в Баренцевом море.
Среди компаний, которые подали заявки также: Aker BP, Norske Shell, Capricorn Norge, Chrysaor Norge, Concedo, ConocoPhillips Skandinavia, DEA Norge, DNO Norge, Dyas Norge, Edison Norge, Eni Norge, Equinor Energy, Faroe Petroleum Norge, Idemitsu Petroleum Norge, Ineos E&P Norge, INPEX Norge, Lime Petroleum, Lundin Norway, M Vest Energy, MOL Norge, Neptune Energy Norge, OKEA, OMV (Norge), Pandion Energy, Petrolia NOCO, PGNiG Upstream Norway, Point Resources, Repsol Norge, Skagen44, Source Energy, Spirit Energy Norge, Suncor Energy Norge, Total E&P Norge, Tyr Exploration, VNG Norge, Wellesley Petroleum, Wintershall Norge.
Как сообщалось, в рамках соглашения о сотрудничестве между "Роснефтью" и Statoil в результате участия в 22 лицензионном раунде правительства Норвегии в июне 2013 года российская НК через RN Nordic Oil AS получила 20%-ную долю в 4 участках в рамках лицензии PL713 на шельфе Баренцева моря.
Летом 2014 года партнеры начали разведочные работы на нефть на участке Pingvin. По итогам Statoil сообщила, что обнаружен приток газа. По оценкам норвежской компании, объемы оцениваются в 30-120 млн баррелей нефтяного эквивалента. Открытие было оценено как некоммерческое.
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