Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.977 RUR   0.0245 GBR   2.1984 TRY   0.2578

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.72 Brent   77.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 29° Завтра 20° 28° 10 Сен 20° 30° 11 Сен 20° 30°

Регион 07.09.2018 20:29

Путин предложил Рухани обсудить экономическое сотрудничество и вопросы в связи с иранской ядерной программой

Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим иранским коллегой Хасаном Рухани предложил обсудить различные аспекты двустороннего взаимодействия и вопросы, связанные с иранской ядерной программой.

"Двусторонние отношения развиваются, и развиваются успешно, практически по всем направлениям, но, конечно, ключевыми являются наши взаимодействия в сфере экономики. Многое нужно сделать. Но уверен, мы сегодня поговорим и о некоторых международных вопросах, в том числе связанных с иранской ядерной программой", - заявил В.Путин в начале переговоров.

Говоря о сирийском направлении, В.Путин отметил вклад обеих стран в урегулирование в этой стране. "По мере ликвидации террористической угрозы на повестке дня, конечно, встает вопрос о политическом урегулировании", - сказал В.Путин.

В свою очередь, Х.Рухани отметил, что еще несколько лет назад мало кто мог поверить, что такие страны, как Иран и Россия, объединятся в решении такого кризиса, как сирийский.

"И наши совместные действия могут стать примером для разрешения других споров в этом регионе. Несмотря на то, что все, что происходит в Сирии, - это печальные события, но нам удалось все-таки вдвоем помогать не только армии и правительству Сирии, но еще и народу Сирии для того, чтобы он вышел из этой ситуации", - сказал Х.Рухани.

Он выразил мнение, что взаимодействие двух стран в этом регионе выгодно не только сирийскому народу, но и всему миру, так как из региона исходила глобальная угроза.

"Наше сотрудничество и по другим направлениям всегда и стремительно развивалось. Могу сказать, что сегодняшние отношения между Россией и Ираном носят стратегический характер. Сегодняшнего уровня доверия между двумя сторонами в истории наших стран никогда не было", - сказал Х.Рухани.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Путин уверен, что решения саммита РФ-Иран-Турция помогут окончательному урегулированию сирийской проблемы Путин прибыл в Тегеран для участия в саммите РФ - Иран - Турция Лидеры РФ, Ирана, Турции обсудят на саммите обстановку в Сирии, в частности в Идлибе - Ушаков Посредники по иранской проблеме встретятся "на полях" сессии Генассамблеи ООН - Рябков Парламентарии РФ и Ирана намерены обсудить конституционный процесс в Сирии - Слуцкий Саммит РФ-Иран-Турция пройдет в Тегеране - Песков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]