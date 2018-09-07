Путин предложил Рухани обсудить экономическое сотрудничество и вопросы в связи с иранской ядерной программой

Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим иранским коллегой Хасаном Рухани предложил обсудить различные аспекты двустороннего взаимодействия и вопросы, связанные с иранской ядерной программой.

"Двусторонние отношения развиваются, и развиваются успешно, практически по всем направлениям, но, конечно, ключевыми являются наши взаимодействия в сфере экономики. Многое нужно сделать. Но уверен, мы сегодня поговорим и о некоторых международных вопросах, в том числе связанных с иранской ядерной программой", - заявил В.Путин в начале переговоров.

Говоря о сирийском направлении, В.Путин отметил вклад обеих стран в урегулирование в этой стране. "По мере ликвидации террористической угрозы на повестке дня, конечно, встает вопрос о политическом урегулировании", - сказал В.Путин.

В свою очередь, Х.Рухани отметил, что еще несколько лет назад мало кто мог поверить, что такие страны, как Иран и Россия, объединятся в решении такого кризиса, как сирийский.

"И наши совместные действия могут стать примером для разрешения других споров в этом регионе. Несмотря на то, что все, что происходит в Сирии, - это печальные события, но нам удалось все-таки вдвоем помогать не только армии и правительству Сирии, но еще и народу Сирии для того, чтобы он вышел из этой ситуации", - сказал Х.Рухани.

Он выразил мнение, что взаимодействие двух стран в этом регионе выгодно не только сирийскому народу, но и всему миру, так как из региона исходила глобальная угроза.

"Наше сотрудничество и по другим направлениям всегда и стремительно развивалось. Могу сказать, что сегодняшние отношения между Россией и Ираном носят стратегический характер. Сегодняшнего уровня доверия между двумя сторонами в истории наших стран никогда не было", - сказал Х.Рухани.